Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys
Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys dimanche 3 mai 2026.
Les Andelys
Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Orchestre Les Sauvages dimanche 3 mai à 17h à la Collégiale Notre-Dame.
Pour le lancement de cette 2ᵉ édition, l’orchestre Les Sauvages vous propose un voyage musical entre la France et l’Allemagne du XVIIIᵉ siècle. Venez découvrir l’élégance et la virtuosité des échanges baroques au sommet de leur art.
Lieu Collégiale Notre-Dame des Andelys
Tarif 10 € (Gratuit pour les moins de 18 ans) .
Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr
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English : Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque
L’événement Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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