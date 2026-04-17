Les Andelys

Mai à vélo

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le samedi 9 mai, préparez vos bicyclettes ! Dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, la Ville des Andelys vous invite à une journée entière dédiée à la petite reine, dans le cadre exceptionnel des bords de Seine.

Au programme

– Rallye patrimoine à vélo passant par les sites historiques des Andelys

– Atelier mécanique

– Actions de sensibilisation à la sécurité routière

– Ateliers spécifiques BMX et apprentissage du vélo pour les plus jeunes

– Incitation à la participation via l’action Venez en vélo

– Application de règles de sécurité .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 49 13 30 84 c.toutin@ville-andelys.fr

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English : Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération