Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo) Les Andelys
Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo) Les Andelys samedi 9 mai 2026.
Les Andelys
Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo)
Bord de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Une journée festive autour du vélo aux Andelys !
Dans le cadre du Printemps de la Seine à vélo et de Mai à vélo, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et la ville des Andelys vous donnent rendez-vous pour une journée inédite dédiée aux mobilités douces.
Samedi 9 mai, de 14h à 21h, en bord de Seine au Petit-Andely.
Au programme
• Initiation BMX pour les enfants entre 5 et 14 ans, animée par le Comité Départemental de Cyclisme 76 (14h-20h)
• Prêt de vélos et vélos électriques, pour adultes et enfants à partir de 7 ans (remise d’une caution et d’une pièce d’identité)
• Stand sécurité à vélo et petit entretien de son vélo, par la Ville des Andelys
• Vélos rigolos venez essayer des vélos très originaux !
• Jeux de piste 2 parcours, pour jouer en famille avec les tout-petits (environ 500m) ou entre amis plus grands (2km).
• Espace gourmand avec le foodtruck Croque Food (croque-monsieur à l’ancienne, de saison et local)
• Concert Cyclo’Bal, de 18h30 à 20h30
Une belle journée où le vélo et la convivialité sont de la partie !
En famille ou entre amis, venez vivre une expérience unique sur les bords de Seine ! ♀️⛵
ACCES LIBRE ET GRATUIT .
Bord de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo)
L’événement Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo) Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys 20 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Musée Nicolas Poussin Les Andelys 22 avril 2026
- Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ? Musée Nicolas Poussin Les Andelys 24 avril 2026
- Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys 25 avril 2026
- Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi Les Andelys 1 mai 2026