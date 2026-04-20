Les Andelys

Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo)

Bord de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Une journée festive autour du vélo aux Andelys !

Dans le cadre du Printemps de la Seine à vélo et de Mai à vélo, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et la ville des Andelys vous donnent rendez-vous pour une journée inédite dédiée aux mobilités douces.

Samedi 9 mai, de 14h à 21h, en bord de Seine au Petit-Andely.

Au programme

• Initiation BMX pour les enfants entre 5 et 14 ans, animée par le Comité Départemental de Cyclisme 76 (14h-20h)

• Prêt de vélos et vélos électriques, pour adultes et enfants à partir de 7 ans (remise d’une caution et d’une pièce d’identité)

• Stand sécurité à vélo et petit entretien de son vélo, par la Ville des Andelys

• Vélos rigolos venez essayer des vélos très originaux !

• Jeux de piste 2 parcours, pour jouer en famille avec les tout-petits (environ 500m) ou entre amis plus grands (2km).

• Espace gourmand avec le foodtruck Croque Food (croque-monsieur à l’ancienne, de saison et local)

• Concert Cyclo’Bal, de 18h30 à 20h30

Une belle journée où le vélo et la convivialité sont de la partie !

En famille ou entre amis, venez vivre une expérience unique sur les bords de Seine ! ‍♀️⛵

ACCES LIBRE ET GRATUIT .

Bord de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo)

L’événement Mai à vélo (Le Printemps de la Seine à vélo) Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération