Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys
Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys samedi 25 avril 2026.
Les Andelys
Campement médiéval par Aisling 1198
Château Gaillard Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La compagnie Aisling 1198 installe les 25 et 26 avril un campement médiéval du 12e siècle à Château-Gaillard.
Tentes, auvents, râtelier d’armes et lice de combat prennent place dans la forteresse pour vous faire découvrir la vie, les savoir-faire et l’entraînement des guerriers de l’époque.
AU PROGRAMME
En Basse Cour, différents ateliers et démonstrations vous attendent
– Armement et techniques de guerre
– Présentation d’escrime historique
– Démonstrations de combats
– Entraînement d’écuyers
– Découverte de la cuisine médiévale
– Présentation de la vie quotidienne sur un campement
En Haute Cour, venez vous amuser et découvrir l’artisanat
– Jeux de plateau médiévaux
– Démonstration d’enluminure avec explications sur cet art minutieux
– Atelier autour de la laine et des galons
– Contes
Une immersion vivante et ludique pour mieux comprendre le quotidien du 12e siècle et l’art de la guerre.
Quand ?
Samedi 25 et dimanche 26 avril
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs
Entrée seule
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€
Entrée + visite guidée ou visite famille
Tarif plein 9€
Tarif réduit 7€
Gratuit pour les moins de 5 ans .
Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
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English : Campement médiéval par Aisling 1198
L’événement Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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