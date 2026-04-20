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Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys

Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys samedi 25 avril 2026.

Adresse : Château Gaillard

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Les Andelys

Campement médiéval par Aisling 1198

Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

La compagnie Aisling 1198 installe les 25 et 26 avril un campement médiéval du 12e siècle à Château-Gaillard.
Tentes, auvents, râtelier d’armes et lice de combat prennent place dans la forteresse pour vous faire découvrir la vie, les savoir-faire et l’entraînement des guerriers de l’époque.

AU PROGRAMME

En Basse Cour, différents ateliers et démonstrations vous attendent
– Armement et techniques de guerre
– Présentation d’escrime historique
– Démonstrations de combats
– Entraînement d’écuyers
– Découverte de la cuisine médiévale
– Présentation de la vie quotidienne sur un campement

En Haute Cour, venez vous amuser et découvrir l’artisanat
– Jeux de plateau médiévaux
– Démonstration d’enluminure avec explications sur cet art minutieux
– Atelier autour de la laine et des galons
– Contes

Une immersion vivante et ludique pour mieux comprendre le quotidien du 12e siècle et l’art de la guerre.

Quand ?
Samedi 25 et dimanche 26 avril
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs
Entrée seule
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€

Entrée + visite guidée ou visite famille
Tarif plein 9€
Tarif réduit 7€
Gratuit pour les moins de 5 ans   .

Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29  information@tourisme.sna27.fr

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English : Campement médiéval par Aisling 1198

L’événement Campement médiéval par Aisling 1198 Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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