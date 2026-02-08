Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01 15:15:00

Date(s) :

2026-05-01

Un vol mystérieux. Cinq suspects. Une seule vérité… Saurez-vous la découvrir ?

Automne 1198 En pleine lutte pour la Normandie, Philippe Auguste, affaibli par ses défaites face à Richard Cœur de Lion, tente d’obtenir une trêve. Pour amadouer son rival, il lui fait parvenir un coffre rempli de deniers d’argent, convoyé par son émissaire, Renaud de Troyes. Mais au matin de la remise officielle à Château Gaillard… le coffre est vide !

Qui a dérobé le trésor ? Comment a-t-il disparu ?

Roger de Lacy, gouverneur de la forteresse, vous charge de percer ce mystère. En équipe, explorez Château Gaillard, interrogez cinq personnages clés et démêlez les vérités des mensonges. Mais attention, chaque détail compte…

️ Un jeu immersif conseillé à partir de 10 ans

Jeudi 1er mai 2025 Château Gaillard

⏳ 2 sessions 14h & 17h

Durée 1h15

️ Tarifs

Plein tarif 15€

Tarif réduit (4-12 ans) 12€

⚠️ Réservation obligatoire Places limitées !

Prêts à mener l’enquête ?

Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi

L’événement Château Gaillard Le Vol des Deniers du Roi Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération