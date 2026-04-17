Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 16:30:00

fin : 2026-04-20 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Curieux de voir comment s’enrichissent nos collections ? Venez découvrir les dernières restaurations et acquisitions du musée.

Sur inscription. .

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musée.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

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English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération