Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys lundi 20 avril 2026.
Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:30:00
fin : 2026-04-20 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
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Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musée.nicolaspoussin@ville-andelys.fr
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English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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