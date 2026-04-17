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Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Musée Nicolas Poussin Les Andelys lundi 20 avril 2026.

Lieu : Musée Nicolas Poussin

Adresse : Mairie

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:30:00
fin : 2026-04-20 17:30:00

Date(s) :
2026-04-20

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Sur inscription.   .

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78  musée.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

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English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Dernières acquisitions Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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