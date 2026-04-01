Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ? Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ? Musée Nicolas Poussin Les Andelys vendredi 24 avril 2026.
Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ?
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Une visite guidée originale pour répondre à toutes vos questions sur le rôle de l’art dans nos vies.
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musée.nicolaspoussin@ville-andelys.fr
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English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ?
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’art, à quoi ça sert ? Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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