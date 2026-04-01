Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Musée Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 22 avril 2026.
Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
À la manière des impressionnistes, venez tester votre coup de pinceau lors de cet atelier créatif intergénérationnel.
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musée.nicolaspoussin@ville-andelys.fr
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English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Peinture en famille Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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