Festival de musique baroque des Andelys 16 Rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys
Festival de musique baroque des Andelys 16 Rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys dimanche 3 mai 2026.
Les Andelys
Festival de musique baroque des Andelys
16 Rue Gén Fontanges de Couzans 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-03
2ᵉ Festival de Musique baroque des Andelys du 3 mai au 7 juin 2026.
Plongez au cœur de l’élégance et de l’émotion avec la deuxième édition du Festival de Musique baroque des Andelys. Porté par l’association Les Amis des Orgues des Andelys, cet événement célèbre la richesse du patrimoine musical des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles dans le cadre prestigieux de la Collégiale Notre-Dame et du Centre paroissial.
Le Programme
– 3 mai (17h) Orchestre Les Sauvages Voyage musical France-Allemagne (10 €).
– 16 mai (17h) Conférence sur la manufacture d’orgue Dumont-Lelièvre par Christian Roy (Entrée libre).
– 31 mai (17h) Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen Nisi Dominus de Vivaldi (15 €).
– 7 juin (17h) Ensemble Correspondances (en trio) Marin Marais, Les Voix Humaines (10 €).
Infos Pratiques
– Lieux Collégiale Notre-Dame et Centre paroissial.
– Gratuité Concerts gratuits pour les moins de 18 ans. .
16 Rue Gén Fontanges de Couzans 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr
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English : Festival de musique baroque des Andelys
L’événement Festival de musique baroque des Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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