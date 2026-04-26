Stages de Qigong Les Andelys
Stages de Qigong Les Andelys vendredi 1 mai 2026.
Les Andelys
Stages de Qigong
Quais de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-08 11:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-25
Vacances Qigong de Printemps
L’association Mil’ Bulles de Qi vous invite à profiter des beaux jours pour pratiquer le Qigong en extérieur. Trois séances thématiques vous sont proposées sur la pelouse de bord de Seine pour cultiver votre vitalité.
Le Programme des séances
Réveil énergétique
– Vendredi 1er mai 2026 de 10h à 11h
– Vendredi 8 mai 2026 de 10h à 11h
Autour du souffle
– Lundi 25 mais 2026 de 15h à 16h
Informations pratiques
Lieu Pelouse de bord de Seine
Tarif 15 euros par séance.
Inscriptions au 06 99 23 79 58 ou par mail à l’adresse contact@mil-bulles-de-qi.fr .
Quais de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 99 23 79 58 emilie.gerente@laposte.net
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English : Stages de Qigong
L’événement Stages de Qigong Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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