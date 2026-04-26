Les Andelys

Stages de Qigong

Quais de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-08 11:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-25

Vacances Qigong de Printemps

L’association Mil’ Bulles de Qi vous invite à profiter des beaux jours pour pratiquer le Qigong en extérieur. Trois séances thématiques vous sont proposées sur la pelouse de bord de Seine pour cultiver votre vitalité.

Le Programme des séances

Réveil énergétique

– Vendredi 1er mai 2026 de 10h à 11h

– Vendredi 8 mai 2026 de 10h à 11h

Autour du souffle

– Lundi 25 mais 2026 de 15h à 16h

Informations pratiques

Lieu Pelouse de bord de Seine

Tarif 15 euros par séance.

Inscriptions au 06 99 23 79 58 ou par mail à l’adresse contact@mil-bulles-de-qi.fr .

Quais de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 99 23 79 58 emilie.gerente@laposte.net

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English : Stages de Qigong

L’événement Stages de Qigong Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération