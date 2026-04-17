Les Andelys

Freeride de la 1ère Eure

RD n°1 Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Amateurs de glisse et de vitesse, préparez-vous ! Les 18 et 19 avril, nos routes deviennent le terrain de jeu des meilleurs riders pour un rassemblement amical de sports de descente. Longskate, roller, streetluge… le spectacle s’annonce impressionnant !

Samedi 18 avril Les Andelys (RD n°1)

⏰ 9h30-12h30 13h30-18h30

Public Parking conseillé en centre-ville (bas du spot).

Riders Parking au stade Tomasini (haut du spot). .

RD n°1 Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Freeride de la 1ère Eure

L’événement Freeride de la 1ère Eure Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération