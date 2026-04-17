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Freeride de la 1ère Eure Les Andelys

Freeride de la 1ère Eure Les Andelys samedi 18 avril 2026.

Adresse : RD n°1

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Les Andelys

Freeride de la 1ère Eure

RD n°1 Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Amateurs de glisse et de vitesse, préparez-vous ! Les 18 et 19 avril, nos routes deviennent le terrain de jeu des meilleurs riders pour un rassemblement amical de sports de descente. Longskate, roller, streetluge… le spectacle s’annonce impressionnant !

Samedi 18 avril Les Andelys (RD n°1)
⏰ 9h30-12h30 13h30-18h30
Public Parking conseillé en centre-ville (bas du spot).
Riders Parking au stade Tomasini (haut du spot).   .

RD n°1 Les Andelys 27700 Eure Normandie  

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English : Freeride de la 1ère Eure

L’événement Freeride de la 1ère Eure Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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