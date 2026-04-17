Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Mairie Les Andelys

Les Andelys

Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal

Mairie Gymnase Boyer Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Avis aux amateurs de ballon rond un grand tournoi nocturne pour les 14-18 ans. Esprit d’équipe garanti !

Sur inscription. .

Mairie Gymnase Boyer Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

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English : Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal

L’événement Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération