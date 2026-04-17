Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Mairie Les Andelys
Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Mairie Les Andelys vendredi 17 avril 2026.
Les Andelys
Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal
Mairie Gymnase Boyer Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Avis aux amateurs de ballon rond un grand tournoi nocturne pour les 14-18 ans. Esprit d’équipe garanti !
Sur inscription. .
Mairie Gymnase Boyer Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
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English : Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal
L’événement Vacances scolaires de printemps 2026 Tournoi Futsal Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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