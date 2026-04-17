Ciné pitchoun Paddington au Pérou Rue Sellenick Les Andelys
Ciné pitchoun Paddington au Pérou Rue Sellenick Les Andelys dimanche 10 mai 2026.
Les Andelys
Ciné pitchoun Paddington au Pérou
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Synopsis
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Ciné pitchoun Paddington au Pérou
L’événement Ciné pitchoun Paddington au Pérou Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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