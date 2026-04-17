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Ciné pitchoun Paddington au Pérou Rue Sellenick Les Andelys

Ciné pitchoun Paddington au Pérou Rue Sellenick Les Andelys dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Les Andelys

Ciné pitchoun Paddington au Pérou

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Synopsis
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

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English : Ciné pitchoun Paddington au Pérou

L’événement Ciné pitchoun Paddington au Pérou Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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