Rochecorbon

Château Gaudrelle Cave ouverte et verres levés !

12 Quai de la Loire Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Château Gaudrelle passe en mode guinguette le temps d’un weekend Visite, dégustation, pique-nique, bar à vin et jeux !

Venez passez un moment convivial autour du vin, avec des amis vignerons également en bio et biodynamie.

Format guinguette en extérieur avec nocturne le samedi jusqu’à 22h

Petite restauration sur place et barbecue à disposition.

Vous pouvez également apporter votre pique-nique, nous vous offrons l’apéritif !

Samedi 23/05 de 10h30 à 22h Dimanche 23/05 de 10h30 à 18h30 .

12 Quai de la Loire Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 93 50 reservation@chateaugaudrelle.com

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English :

Château Gaudrelle goes guinguette for the weekend: Visit, tasting, picnic, wine bar and games!

L’événement Château Gaudrelle Cave ouverte et verres levés ! Rochecorbon a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37