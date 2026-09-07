Château Morange, Château Morange, Saint-Denis

Informations pratiques

Château Morange 19 et 20 septembre Château Morange La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Château Morange :

La programmation de Chateau Morange est à situer dans les 10 ans de la Cité des Arts et le Festival pluridisciplinaire proposé par la Cité des Arts.

Le samedi 10h00 – 18h00

• Exposition artistique salle de danse (Brebbix et Zoé Desmet)

• Exposition « Maloya nôtre musique créole & portraits des Zarboutan » par Léo Mouniam (patio de Chateau Morange)

• Visites guidées du site

• Concert à partir de 16h00 Parvis / Rond Maloya / Scène, une programmation continue valorisant la diversité des expressions du Maloya et des pratiques associées

• Moring Kaïllas

• Rouler Killer

• Lékoloya

• Maséré

• Sana Maloya

• Ras Maron

• Cimendef

• Gadiembé

• Danyèl Waro ou Christine Salem

Le dimanche : 10h00 – 19h00

• Expositions Ville de Saint-Denis & Château Morange Salle de danse

• Exposition « Maloya nôtre musique créole & portraits des Zarboutan » par Léo Mouniama Patio

• Visites guidées du site : ensemble du château

• Pauline Clair & Célinn – Projection mapping sur la façade du Château Morange

Château Morange 2 Rue du Chateau Morange, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262692015498 https://www.monticket.re/lieu/chateau-morange Durant la première décennie du règne de Napoléon III, Saint-Denis se dote de bâtiments publics et de maisons particulièrement remarquables. Caractéristique de l’architecture officielle, le château Morange est une réalisation majeure de cette période. Les plans de la maison, située sur un terrain d’environ 7 hectares, sont confiés à Victor Frappier de Montbenoît. Terminée en 1861, elle fait l’objet de la description suivante sur un acte de propriété datant de 1924 : il s’agit d’une grande maison construite en pierres couverte en métal avec cour intérieure et galeries circulaires, connue sous le nom de Château. Elle est entourée de dépendances, au sud, comprenant deux corps de bâtiments en pierres couverts en tuiles, de deux pièces chacun. A la suite, se trouve une grande longère en bois couverte en tuiles puis deux écuries construites en pierres.

Château Morange

© Direction de la Culture – Saint-Denis Ville d’Art et d’Histoire