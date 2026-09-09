AGENDA · Marseille
Château Pastré, Château Pastré, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Château Pastré · Marseille
Informations pratiques
Château Pastré 19 et 20 septembre Château Pastré Bouches-du-Rhône
Visites en continu sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte guidée de cette bastide, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Château Pastré 157 Av. de Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découverte guidée de cette bastide, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
©EDOTLCM
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