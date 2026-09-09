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AGENDA · Marseille

Château Pastré, Château Pastré, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Château Pastré · Marseille

Château Pastré, Château Pastré, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château Pastré
Adresse
157 Av. de Montredon 13008 Marseille
Ville
13008 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Visites en continu sans réservation

Château Pastré 19 et 20 septembre Château Pastré Bouches-du-Rhône

Visites en continu sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte guidée de cette bastide, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Château Pastré 157 Av. de Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découverte guidée de cette bastide, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

©EDOTLCM

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