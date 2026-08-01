Châteauneuf prépare sa rentrée Châteauneuf-sur-Charente
lundi 24 août 2026 · Châteauneuf-sur-Charente
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Charente
Châteauneuf prépare sa rentrée
Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-24
Du lundi 24 août au samedi 5 septembre, venez faire du sport gratuitement à Châteauneuf-sur-Charente.
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Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
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English : Châteauneuf Prepares for the Start of the School Year
From Monday, August 24, through Saturday, September 5, come play sports for free in Châteauneuf-sur-Charente.
L’événement Châteauneuf prépare sa rentrée Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Cognac