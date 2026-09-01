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AGENDA · Châteauroux

Châteauroux Hybrid Race Châteauroux

dimanche 20 septembre 2026 · Châteauroux

Châteauroux Hybrid Race Châteauroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
55 55 110 55 Tarif de base plein tarif

Châteauroux

Châteauroux Hybrid Race

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 55 – 55 – 110 EUR
55
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Une journée unique dédiée à cette fameuse discipline hybride qui met à l’épreuve autant le mental que l’endurance physique. Alternant courses et ateliers fonctionnels, la Châteauroux Hybrid Race vous promet un défi complet, intense et accessible à tous les niveaux.
Le format Les athlètes s’élancent par vagues de 6 participants, en solo ou en duo, avec un départ toutes les 15 minutes par catégorie.

Deux variantes viennent enrichir l’expérience
– La variante SEMI — tout est divisé par deux (sauf la course) l’idéal pour celles et ceux qui veulent tester le format avant de se lancer dans le grand bain. ??
– La variante HYPER — encore plus exigeante que le niveau PRO, pour les compétiteurs les plus aguerris Ski D10, Sled Push 252/202, Sled Pull 203/153, Burpees, Rowing D10, Farmers Carry 40/32, Sandbag 40/30, Wall Ball 12/9.

La compétition se déroule dans les mêmes conditions qu’une épreuve classique, avec un chronométrage par puces pour un suivi précis des performances. 55  .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire   crossfitpowerfulresilience@gmail.com

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English :

A unique day dedicated to this famous hybrid discipline that tests both mental strength and physical endurance. Alternating between races and functional workshops, the Châteauroux Hybrid Race promises a comprehensive, intense challenge that’s accessible to all skill levels.

L’événement Châteauroux Hybrid Race Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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