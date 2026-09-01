Informations pratiques

Châteauroux

Châteauroux Hybrid Race

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 55 – 55 – 110 EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Une journée unique dédiée à cette fameuse discipline hybride qui met à l’épreuve autant le mental que l’endurance physique. Alternant courses et ateliers fonctionnels, la Châteauroux Hybrid Race vous promet un défi complet, intense et accessible à tous les niveaux.

Le format Les athlètes s’élancent par vagues de 6 participants, en solo ou en duo, avec un départ toutes les 15 minutes par catégorie.

Deux variantes viennent enrichir l’expérience

– La variante SEMI — tout est divisé par deux (sauf la course) l’idéal pour celles et ceux qui veulent tester le format avant de se lancer dans le grand bain. ??

– La variante HYPER — encore plus exigeante que le niveau PRO, pour les compétiteurs les plus aguerris Ski D10, Sled Push 252/202, Sled Pull 203/153, Burpees, Rowing D10, Farmers Carry 40/32, Sandbag 40/30, Wall Ball 12/9.

La compétition se déroule dans les mêmes conditions qu’une épreuve classique, avec un chronométrage par puces pour un suivi précis des performances. 55 .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire crossfitpowerfulresilience@gmail.com

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English :

A unique day dedicated to this famous hybrid discipline that tests both mental strength and physical endurance. Alternating between races and functional workshops, the Châteauroux Hybrid Race promises a comprehensive, intense challenge that’s accessible to all skill levels.

L’événement Châteauroux Hybrid Race Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme