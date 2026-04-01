Ribeauvillé

Châteaux de Ribeauvillé Randonnée accompagnée avec Charlotte

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Partez à l’assaut des châteaux du Girsberg et du St-Ulrich, où Charlotte vous fera découvrir les légendes et l’histoire de ces lieux emblématiques. Après une pause conviviale, la descente se poursuit entre forêts et vignobles.

Châteaux de Ribeauvillé

Montez à l’assaut des châteaux du Girsberg et du St-Ulrich !

Après une ascension toute en douceur au cœur d’une forêt profonde, les étroits sentiers laisseront la place à d’imposants châteaux-forts. Ces ruines préservées qui surplombent Ribeauvillé sont de remarquables exemples de l’architecture médiévale. Vous découvrirez comment ces hautes murailles assuraient la défense de seigneurs puissants.

Mais ces vieilles pierres sont aussi le théâtre d’histoires étonnantes. Seigneur prodigue, frères malheureux, troubadours et ménétriers…Charlotte vous contera les légendes qui hantent ces lieux chargés d’Histoire.

La beauté de ce haut-lieu du patrimoine doit aussi beaucoup aux vues à couper le souffle qui s’étendent sur toute la plaine d’Alsace, avec Ribeauvillé à vos pieds.

Un moment convivial permettra de reprendre votre souffle avant d’entamer une descente entre forêts et vignes.

Points forts

– Deux ruines de châteaux-forts médiévaux remarquablement préservées

– Contes et légendes associés

– Vues imprenables sur Ribeauvillé et la plaine d’Alsace

Lieu de RDV parking Hohlegasse (82 rue du 3 décembre, parking 120 places ) à Ribeauvillé

Heure de RDV 14h

Durée 3h à 3h30

Réservation obligatoire par mail, SMS ou appel téléphonique jusqu’à la veille 20h à contact@au-gres-des-sentiers.fr ou au 07 59 77 16 92.

(Dernière minute possible mais non garantie par appel téléphonique jusqu’au jour même à midi.)

Conditions

– Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, de bonnes chaussures pour marcher (avec une bonne accroche) et emmener de l’eau.

– Itinéraire empruntant des sentiers, parfois rocailleux, et avec de la montée, progressive mais importante (env. 300m de dénivelées) un minimum de condition physique est requis. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 7 59 77 16 92 contact@au-gres-des-sentiers.fr

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English :

Set off for the castles of Girsberg and St-Ulrich, where Charlotte will introduce you to the legends and history of these emblematic places. After a convivial break, the descent continues through forests and vineyards.

L’événement Châteaux de Ribeauvillé Randonnée accompagnée avec Charlotte Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr