Repas asperges Ribeauvillé

L’association de gestion du foyer paroissial vous invite à son repas d’asperges, à partir de 11h30 au Foyer St Grégoire.

Le menu est composé d’asperges aux 2 jambons et aux 2 sauces. Le tout est accompagné d’un dessert et d’un café.

Le prix du menu est de 20€ pour les adultes et 9€ pour les enfants.

Sur inscription uniquement .

10 Grand Rue de l'Eglise Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57 dussourt.francois@neuf.fr

The association de gestion du foyer paroissial invites you to its asparagus dinner

