Repas asperges Ribeauvillé dimanche 26 avril 2026.
Repas asperges
10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-04-26 11:30:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
L’association de gestion du foyer paroissial vous invite à son repas d’asperges, à partir de 11h30 au Foyer St Grégoire.
Le menu est composé d’asperges aux 2 jambons et aux 2 sauces. Le tout est accompagné d’un dessert et d’un café.
Le prix du menu est de 20€ pour les adultes et 9€ pour les enfants.
Sur inscription uniquement .
10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57 dussourt.francois@neuf.fr
English :
The association de gestion du foyer paroissial invites you to its asparagus dinner
