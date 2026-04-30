Chauves-souris de mon village Beaudéan Rendez-vous communiqué à l’inscription Beaudéan
Chauves-souris de mon village Beaudéan Rendez-vous communiqué à l’inscription Beaudéan vendredi 11 septembre 2026.
Beaudéan
Chauves-souris de mon village Beaudéan
Rendez-vous communiqué à l’inscription BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:45:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Tout public. Aucun dénivelé.
A l’heure ou s’éveille la faune nocturne, nous lèverons les yeux pour observer les chauves-souris qui partent chasser. Avec l’aide du détecteur d’ultrasons, nous écouterons ce que le silence nous cache !
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Rendez-vous communiqué à l’inscription BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
All ages. No elevation gain.
As the nocturnal fauna awakens, we’ll look up to observe the bats on their hunt. With the help of an ultrasound detector, we’ll listen to what silence hides from us!
L’événement Chauves-souris de mon village Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65