Chauves-souris de mon village Beaudéan Rendez-vous communiqué à l’inscription Beaudéan

Beaudéan

Chauves-souris de mon village Beaudéan

Rendez-vous communiqué à l’inscription BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:45:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Tout public. Aucun dénivelé.

A l’heure ou s’éveille la faune nocturne, nous lèverons les yeux pour observer les chauves-souris qui partent chasser. Avec l’aide du détecteur d’ultrasons, nous écouterons ce que le silence nous cache !

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Rendez-vous communiqué à l’inscription BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

All ages. No elevation gain.

As the nocturnal fauna awakens, we’ll look up to observe the bats on their hunt. With the help of an ultrasound detector, we’ll listen to what silence hides from us!

L’événement Chauves-souris de mon village Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65