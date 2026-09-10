CHELABÔM LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHELABÔM

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Il y a de “l’ovniesque” et de l’indéfinissable dans l’univers de Chelabôm. Son énergie n’en est pas moins contagieuse et son héritage atypique, généreux melting pot des talents et des influences musicales de chacun de ses membres.

Il y a aussi toute la force et la magie du collectif dont la démarche artistique pose l’horizontalité et l’égalité comme conditions de création. Avec pour résultat des mélodies délicates et tonitruantes, des textures étonnamment organiques et minérales.

Radio France ne s’y est pas trompée, leur premier EP Mimosa est désigné coup de cœur et playlisté sur FIP. Avec la sortie de leur album Défile-moi, les six membres négocient un virage artistique, où le groove reste le leitmotiv des compositions, avec le français comme unique langue chantée par la charismatique Perrine. 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

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English :

There is something “bizarre” and “indefinable” about Chelab%F4m’s world. Nevertheless, their energy is infectious, and their legacy is unique—a rich melting pot of the talents and musical influences of each of its members.

L’événement CHELABÔM Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE