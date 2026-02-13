Chemin des Arts Eve Malherbe S’alourdir dans la lumière Chartres

Chemin des Arts Eve Malherbe S’alourdir dans la lumière

12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’artiste développe un travail majoritairement peint et dessiné sur le corps et sa représentation.

Pendant plusieurs années, Eve Malherbe a eu recours au motif du drapé pour évoquer des scènes très ambivalentes, porteuses de multiples sens qui appelaient la subjectivité du spectateur, frustré de ne pas lire dans ces œuvres un sujet clair, nommable.

Cette dernière exposition personnelle de l’artiste met en avant une évolution majeure dans son travail. C’est désormais dans des décors crépusculaires voire nocturnes, juste avant la nuit, le rêve ou l’insomnie, que la narration d’Eve Malherbe prend place. .

The artist’s work, mostly painted and drawn, focuses on the body and its representation.

