Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Cheminements

Mercredi 28 octobre 2026 de 10h à 11h et de 15h à 16h.

2 représentations.

Jeudi 29 octobre 2026 de 15h à 16h et de 19h à 20h.

Deux représentations. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-29

Les paysages se dévoilent au fur et à mesure au rythme de la marche d’un randonneur. La nuit tombée, sa lampe frontale dessine sur la toile de tente des chemins traversés ou rêvés. Par le pouvoir poétique de la lumière, ce spectacle convoque sur scène, unEnfants

Un randonneur prépare son bivouac au milieu des branchages. Il installe sa tente et allume son feu de camp. Dans ce moment de repos solitaire, il joue avec son ombre et celle des objets qu’il manipule. Il bricole pour lui-même des images changeantes et s’amuse des effets d’optique. Une forêt apparaît peu à peu sur le plateau du théâtre, avec ses sentiers et ses habitants tout un monde prend part au jeu et à l’histoire. Souvenirs, traces et imaginaire s’entremêlent alors en un paysage rêvé, parcouru, qui se dessine et nous entraîne dans un dialogue avec le monde vivant.

Sur la scène, le décor prend vie sous la magie de la lumière. Des sacs plastiques deviennent montagnes, une goutte d’eau, un lac. Philippe Lefebvre et Julie Dumons ont ce don de dévoiler le merveilleux, de nous proposer à la fois la contemplation et la surprise. Avant la randonnée, l’exposition Natures vives nous plonge déjà dans leur langage, la lumière ! Il s’agit de tableaux-anamorphoses dont l’image change selon l’angle avec lequel ils sont éclairés. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com

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English :

The landscapes gradually reveal themselves as the hiker walks along. As night falls, the hiker’s headlamp casts shadows on the tent canvas, tracing paths both traveled and imagined. Through the poetic power of light, this spectacle brings to life on stage a

L’événement Cheminements Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille