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Cher grimoire, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

vendredi 23 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Cher grimoire, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Cher grimoire 23 et 28 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T10:30:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-28T10:30:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00

Qu’allez-vous écrire dans votre grimoire aujourd’hui ? Une recette de potion ? Une formule magique ? Après une découverte de la section Moyen Âge de l’exposition «Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous», vous écrirez votre propre page avec l’instrument de votre choix : plume d’oie, calame, feutre de calligraphie… A partir de 8 ans

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/477

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/477 »}]
atelier

© Jérémy Chancerel – mairie de Bordeaux

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