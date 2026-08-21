Cher grimoire, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Cher grimoire 23 et 28 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T10:30:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-28T10:30:00+01:00 – 2026-10-28T12:00:00+01:00

Qu’allez-vous écrire dans votre grimoire aujourd’hui ? Une recette de potion ? Une formule magique ? Après une découverte de la section Moyen Âge de l’exposition «Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous», vous écrirez votre propre page avec l’instrument de votre choix : plume d’oie, calame, feutre de calligraphie… A partir de 8 ans

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/477

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/477 »}]

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© Jérémy Chancerel – mairie de Bordeaux