Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron Théâtre sochaux La Mals Sochaux

Informations pratiques

Sochaux

Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron

Théâtre sochaux La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Laire de rien présente une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron, mise en scène par Nathalie Gollentz.

Une famille en apparence idéale voit son équilibre bouleversé par une crise qui va peu à peu faire tomber les masques. Confrontés à des situations inattendues, chacun des membres de la famille se dévoile sous son vrai jour, révélant secrets, caractères et fragilités.

Une comédie pleine de surprises qui invite le public à rire tout en portant un regard amusé sur les relations familiales. .

Théâtre sochaux La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 41 47 28 troupe.lairederien@gmail.com

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English :

L’événement Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron Sochaux a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD