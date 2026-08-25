Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron Théâtre sochaux La Mals Sochaux
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre sochaux La Mals · Sochaux
Informations pratiques
Sochaux
Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron
Théâtre sochaux La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Laire de rien présente une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron, mise en scène par Nathalie Gollentz.
Une famille en apparence idéale voit son équilibre bouleversé par une crise qui va peu à peu faire tomber les masques. Confrontés à des situations inattendues, chacun des membres de la famille se dévoile sous son vrai jour, révélant secrets, caractères et fragilités.
Une comédie pleine de surprises qui invite le public à rire tout en portant un regard amusé sur les relations familiales. .
Théâtre sochaux La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 41 47 28 troupe.lairederien@gmail.com
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English :
L’événement Chers parents une comédie d’Emmanuel et Armelle Patron Sochaux a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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