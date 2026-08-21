« CH’EST D’MIN COIN », centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

Informations pratiques

« CH’EST D’MIN COIN » Samedi 19 septembre, 20h30 centre culturel Robert Delefosse Nord

12€ le repas / + 12€/7€ en réduit (enfant/+65ans/ pole emploi) le spectacle Jauge limitée à 120 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert spectacle précédé d’un repas moules frites

« Ch’est d’min coin » entre les terrils et les beffrois, entre les corons et les bistrots de la côte, une bande de quatre musiciens a décidé de faire chanter le Nord autrement. Un hommage, fier et tendre, à d’où qu’on vient. De Lens à Dunkerque, en passant par Maubeuge, Cambrai et tous les petits coins qu’on n’voit pas sur les cartes postales du frigo.

Deux accordéons, Sonia Rekis et Jonathan Bois qui se répondent comme deux vieux copains à l’ducasse. Le violon d’Antoine Marhem, qui pleure, qui rit… On n’sait plus trop. Enfin t’as l’serpent, un instrument aussi rare qu’ancien, tout en courbe et en souffle charmé par Cédric Gilmant, qui comme si ça ne suffisait pas, joue aussi d’un tuba beau comme un terril… prêt à faire trembler la terre .

Nous reprenons des chansons d’ici, des textes et du parlage qui fleurent bon la dentelle, la mer et l’gaïette. On les habille autrement, avec du joli, un brin de malice et un soupçon de tendresse.

centre culturel Robert Delefosse 2 avenue des arts wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France 03 20 16 06 30 http://www.mairie-wattignies.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}] Centre culturel municipal parking du centre et de l’église St Lambert

Concert spectacle précédé d’un repas moules frites

compagnie In Illo Tempore