Ch’est d’min coin – Repas moules frites, Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, Wattignies
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies · Wattignies
Informations pratiques
Ch’est d’min coin – Repas moules frites Samedi 19 septembre, 19h00 Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Nord
Sur réservation. Tarifs 12€ (normal) et 7€ (réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Retour à la tradition des Journées du Patrimoine !
Une soirée conviviale autour d’un repas de saison et d’un concert de chansons du Nord interprétées par des musiciens hors pair.
– 19h30 le repas (Ouverture des portes dès 19h): Moules-frites et tarte au sucre
Attention Jauge limitée => Réservation obligatoire auprès du Centre culturel avenue des arts 03 20 95 45 71
– 20h30 le spectacle : « Ch’est d’min coin » par la Cie IN ILLO TEMPORE. Chansons et musiques du Nord-Pas de Calais
Tarifs :
Repas, 12€
Spectacle, 12€ (normal) et 7€ (réduits)
Réservation obligatoire auprès du centre culturel au 03 20 95 45 71 ou à centreculturel@mairie-wattignies.com
Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Avenue des Arts, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}, {« type »: « email », « value »: « centreculturel@mairie-wattignies.com »}] [{« link »: « mailto:centreculturel@mairie-wattignies.com »}]
Retour à la tradition des Journées du Patrimoine ! Une soirée conviviale autour d’un repas de saison et d’un concert de chansons du Nord interprétées par des musiciens hors pair.
Ville de Wattignies
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