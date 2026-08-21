Professeur Cyrano, Centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

Informations pratiques

Professeur Cyrano Samedi 26 septembre, 15h30 Centre culturel Robert Delefosse Nord

Sur réservation, tarif unique de 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Le Professeur Cyrano va vous dévoiler les secrets du monde du théâtre. Son ami Filou le rejoint sur scène pour lui donner la réplique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu car Filou, qui en plus de comprendre tout de travers, commence à avoir le trac… Pas de panique ! Le Professeur Cyrano est là pour prouver aux enfants que tout est possible !

Une pincée de confiance en soi, un soupçon d’émotions, de l’humour à profusion, c’est la recette de ce spectacle interactif qui met en avant la positivité.

Tout public, à partir de 4 ans.

Tarif unique : 4€.

Durée : 50 minutes.

Réservation et paiement en ligne sur wattignies.notre-billetterie.com ou par téléphone au 03 20 95 45 71 lors des permanences du centre culturel tous les matins sauf le mercredi (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h).

Centre culturel Robert Delefosse Centre culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.wattignies.notre-billetterie.com »}]

Le Professeur Cyrano va vous dévoiler les secrets du monde du théâtre. Son ami Filou le rejoint sur scène pour lui donner la réplique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu…

Ville de Wattignies