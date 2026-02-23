Chevauchée gourmande Apér’Équine

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Parcours à cheval ponctué de pauses gourmandes chez les producteurs locaux.

Licence FFE en cours de validité obligatoire.

Randonner, manger, boire, se retrouver, découvrir le vignoble, traverser la forêt, visiter les alentours ?

Oui… mais à cheval !

À pied, on parle de marche gourmande.

À cheval, c’est l’Apér’Équine.

L’association Rappschwihrer Ritter organise la deuxième édition de l’Apér’Équine en 2026, une chevauchée gourmande à travers le vignoble de Ribeauvillé et ses alentours.

Au programme

des pauses gourmandes pour découvrir les producteurs locaux,

de beaux chemins à travers les vignes, les villages et les forêts,

et quelques belles galopades entre amis, dans une ambiance conviviale.

Licence FFE en cours de validité obligatoire, pour des raisons d’assurance.

Plus d’information

Rappschwihrerritter@gmail.com .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est Rappschwihrerritter@gmail.com

English :

Horse-riding tour punctuated by gourmet breaks at local producers.

Valid FFE license required.

