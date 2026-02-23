Chevauchée gourmande Apér’Équine Ribeauvillé
Chevauchée gourmande Apér'Équine Ribeauvillé vendredi 1 mai 2026.
Chevauchée gourmande Apér’Équine
Ribeauvillé Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
2026-05-01
Parcours à cheval ponctué de pauses gourmandes chez les producteurs locaux.
Licence FFE en cours de validité obligatoire.
Randonner, manger, boire, se retrouver, découvrir le vignoble, traverser la forêt, visiter les alentours ?
Oui… mais à cheval !
À pied, on parle de marche gourmande.
À cheval, c’est l’Apér’Équine.
L’association Rappschwihrer Ritter organise la deuxième édition de l’Apér’Équine en 2026, une chevauchée gourmande à travers le vignoble de Ribeauvillé et ses alentours.
Au programme
des pauses gourmandes pour découvrir les producteurs locaux,
de beaux chemins à travers les vignes, les villages et les forêts,
et quelques belles galopades entre amis, dans une ambiance conviviale.
Licence FFE en cours de validité obligatoire, pour des raisons d’assurance.
Rappschwihrerritter@gmail.com
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est Rappschwihrerritter@gmail.com
English :
Horse-riding tour punctuated by gourmet breaks at local producers.
Valid FFE license required.
