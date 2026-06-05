CHEZ BABAYAGA CHEZ BABAYAGA Toulouse

Toulouse

CHEZ BABAYAGA

CHEZ BABAYAGA 114 Rue de Cugnaux Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Avec sa façade violette, difficile de manquer cette grande bâtisse de 340 m2 toute décorée. Devenez un créateur au coeur du quartier Saint-Cyprien !

Un collectif d’artistes et designers passionnés a investi ce nouvel espace culturel.

En quelques mois de travail avec l’aide de nombreux bénévoles, cette bâtisse cossue aux faux airs de manoir de la famille Adams, a été totalement transformée tout en conservant ses anciennes pièces de vie.

Ce cabinet de curiosité fait cohabiter les créations de plus de 50 artistes autour du conte de Babayaga. Vous pouvez découvrir, réparties sur trois étages et 17 salles d’exposition, une diversité de productions qui mettent en lumière le talent d’une quarantaine d’artistes, en majorité locaux, connus ou inconnus. Street-art, peinture, illustration jeunesse, design, vidéo, tatouage, “maker”…

Cette fois, ne venez pas seulement visiter ce lieu immersif. Vous êtes invité à laisser une trace de votre passage à travers de la peinture, des dessins, un message … .

CHEZ BABAYAGA 114 Rue de Cugnaux Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With its purple facade, this 340 m2 building is hard to miss. Become a designer in the heart of the Saint-Cyprien district!

L’événement CHEZ BABAYAGA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE