Chez Lili fête ses 5 ans Chez Lili Le Havre
Chez Lili fête ses 5 ans Chez Lili Le Havre vendredi 1 mai 2026.
Le Havre
Chez Lili fête ses 5 ans
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Chez Lili fête ses 5 ans (et demi) !
Vendredi 1 et samedi 2 mai, on vous prépare 2 jours de fête…
Au programme les copains qui viennent (re)jouer à la maison… et le mythique Dee Nasty qui débarque au Havre vendredi soir pour fêter notre anniversaire en beauté.
Cerise sur le gâteau d’anniversaire des tickets gratis à gratter pour tenter de gagner plus de 200 lots offerts par nos copains, voisins et partenaires.
Vendredi 1er mai 17h-22h
> Dee Nasty x Dj Safe x Mastamoons
> Sandwich Bourdain par Maxime Vatteblé
Samedi 2 mai 17h > 22h
> Garba x Hélène
> Hot-Dog Party .
Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09
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English : Chez Lili fête ses 5 ans
L’événement Chez Lili fête ses 5 ans Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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