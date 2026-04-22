Chez Lili fête ses 5 ans Chez Lili Le Havre

Le Havre

Chez Lili fête ses 5 ans

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Chez Lili fête ses 5 ans (et demi) !

Vendredi 1 et samedi 2 mai, on vous prépare 2 jours de fête…

Au programme les copains qui viennent (re)jouer à la maison… et le mythique Dee Nasty qui débarque au Havre vendredi soir pour fêter notre anniversaire en beauté.

Cerise sur le gâteau d’anniversaire des tickets gratis à gratter pour tenter de gagner plus de 200 lots offerts par nos copains, voisins et partenaires.

Vendredi 1er mai 17h-22h

> Dee Nasty x Dj Safe x Mastamoons

> Sandwich Bourdain par Maxime Vatteblé

Samedi 2 mai 17h > 22h

> Garba x Hélène

> Hot-Dog Party .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

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English : Chez Lili fête ses 5 ans

L’événement Chez Lili fête ses 5 ans Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie