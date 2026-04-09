CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE Chez Maërlle Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE

Chez Maërlle 26 place de la République Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 75 – 75 – 75

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-11-01

Toute l’année les mercredis & vendredis de 14h à 18h > Venez créer votre propre abat-jour contrecollé (rond, Ø 30 cm) prêt à poser. Un atelier animé par Alexa, proposé par Chez Maerlle et Ateliers Patins Couffins.

Atelier adultes.

Tarif 75€ (fou…

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Chez Maërlle 26 place de la République Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 46 20 60

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English :

All year round Wednesdays & Fridays, 2pm to 6pm > Come and create your own ready-to-install laminated lampshade (round, Ø 30 cm). A workshop led by Alexa, proposed by Chez Maerlle and Ateliers Patins Couffins.

Adult workshop.

Price: 75?

L’événement CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DE SAINT CYPRIEN