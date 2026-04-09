CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE Chez Maërlle Saint-Cyprien
CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE Chez Maërlle Saint-Cyprien dimanche 1 novembre 2026.
Saint-Cyprien
CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE
Chez Maërlle 26 place de la République Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 75 – 75 – 75
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-11-01
Toute l’année les mercredis & vendredis de 14h à 18h > Venez créer votre propre abat-jour contrecollé (rond, Ø 30 cm) prêt à poser. Un atelier animé par Alexa, proposé par Chez Maerlle et Ateliers Patins Couffins.
Atelier adultes.
Tarif 75€ (fou…
.
Chez Maërlle 26 place de la République Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 46 20 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All year round Wednesdays & Fridays, 2pm to 6pm > Come and create your own ready-to-install laminated lampshade (round, Ø 30 cm). A workshop led by Alexa, proposed by Chez Maerlle and Ateliers Patins Couffins.
Adult workshop.
Price: 75?
L’événement CHEZ MAËRLLE ATELIER ABAT-JOUR LOISIR TOILES DU SOLEIL OU COTONNADE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DE SAINT CYPRIEN
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien 25 avril 2026
- Atelier Fresques et Peintures murales -Châteaux en fête Saint-Cyprien 25 avril 2026
- Soirée Chansons Saint-Cyprien 25 avril 2026
- SANT JORDI Rue Verdi Saint-Cyprien 26 avril 2026
- Présentation et démonstration de différentes techniques de réalisation de vitraux-Châteaux en fête Saint-Cyprien 27 avril 2026