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Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin Haras de Gassin Gassin

mardi 18 août 2026 · Haras de Gassin · Gassin

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Haras de Gassin
Adresse
1999, route du Bourrian
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Tarif
45 45

Gassin

Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin

Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 22:30:00
fin : 2026-08-17 00:00:00

Date(s) :
2026-08-17

À l’occasion de la Longines League of Nations™, le Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin accueille Chico & The Gypsies pour une soirée musicale exceptionnelle.
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Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12  contact@polo-st-tropez.com

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English :

On the occasion of the Longines League of Nations™, the Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin hosts Chico & The Gypsies for an exceptional evening of music.

L’événement Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de Gassin

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