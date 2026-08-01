Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin Haras de Gassin Gassin
mardi 18 août 2026 · Haras de Gassin · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin
Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 22:30:00
fin : 2026-08-17 00:00:00
Date(s) :
2026-08-17
À l’occasion de la Longines League of Nations™, le Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin accueille Chico & The Gypsies pour une soirée musicale exceptionnelle.
.
Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Longines League of Nations™, the Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin hosts Chico & The Gypsies for an exceptional evening of music.
L’événement Chico et the Gypsies Longines Leagues of Nations au Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Tournois de Jumping Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin 20 août 2026
- Concours de sauts international Jumping d août Polo Club Haras de Gassin Gassin 20 août 2026
- Tournoi de polo Federations cup Polo Club Haras de Gassin Gassin 20 août 2026
- Sensation 2000 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin 21 août 2026
- Exposition 2026 Delorme Andréa Espace d’exposition Henri Manguin Gassin 27 août 2026