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AGENDA · Vauvert

Chico & The Gypsies Vauvert

vendredi 7 août 2026 · Vauvert

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Arènes Jean Brunel
Ville
30600 Vauvert
Département
Gard
Tarif
21 21 21 Placement libre

Vauvert

Chico & The Gypsies

Arènes Jean Brunel Vauvert Gard

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Placement libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Le concert de la fête votive 2026
Chico & The Gypsies viennent à Vauvert
  .

Arènes Jean Brunel Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 4 66 73 10 73 

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English :

The 2026 Town Festival Concert
Chico & The Gypsies are coming to Vauvert

L’événement Chico & The Gypsies Vauvert a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue

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