Fête votive de Gallician

Gallician Vauvert Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-21

Fête votive de Gallician.

De nombreuses animations autour du taureau de Camargue et des traditions camarguaises.

Abrivado, bandido, courses…

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Gallician Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 4 66 73 17 99

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English :

Fête votive de Gallician.

Numerous events focusing on the Camargue bull and Camargue traditions.

Abrivado, bandido, races…

L’événement Fête votive de Gallician Vauvert a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue