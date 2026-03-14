Fête votive de Gallician Vauvert

Fête votive de Gallician Vauvert mardi 21 juillet 2026.

Fête votive de Gallician

Gallician Vauvert Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-21

Fête votive de Gallician.
De nombreuses animations autour du taureau de Camargue et des traditions camarguaises.
Abrivado, bandido, courses…
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Gallician Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 4 66 73 17 99 

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English :

Fête votive de Gallician.
Numerous events focusing on the Camargue bull and Camargue traditions.
Abrivado, bandido, races…

L’événement Fête votive de Gallician Vauvert a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue

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