Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs Dimanche 25 octobre, 16h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T16:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:33:00+01:00

Fin : 2026-10-25T16:00:00+01:00 – 2026-10-25T16:33:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=IQ769 »}]

Jeu memory – Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote… Cinéma le Rio Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs