Chiens de troupeau Le Bois Brassu Carentoir
Chiens de troupeau Le Bois Brassu Carentoir samedi 16 mai 2026.
Carentoir
Chiens de troupeau
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez le travail des chiens de troupeau lors de démonstrations de 10h à 17h. .
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement Chiens de troupeau Carentoir a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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