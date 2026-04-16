Chiens de troupeau Le Bois Brassu Carentoir

Carentoir

Chiens de troupeau

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Découvrez le travail des chiens de troupeau lors de démonstrations de 10h à 17h. .

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Chiens de troupeau Carentoir a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande