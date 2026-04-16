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Chiens de troupeau Le Bois Brassu Carentoir

Chiens de troupeau Le Bois Brassu Carentoir samedi 16 mai 2026.

Lieu : Le Bois Brassu

Adresse : La Ferme du Monde

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Carentoir

Chiens de troupeau

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Découvrez le travail des chiens de troupeau lors de démonstrations de 10h à 17h.   .

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70 

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English :

L’événement Chiens de troupeau Carentoir a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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