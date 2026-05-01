Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Happy hour, concerts, jeux en bois et autres animations pour fêter la terrasse !

.

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Happy hour, concerts, wooden games and more to celebrate the terrace!

L’événement Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis