Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon samedi 30 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Happy hour, concerts, jeux en bois et autres animations pour fêter la terrasse !
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Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
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English :
Happy hour, concerts, wooden games and more to celebrate the terrace!
L’événement Chifoli’s #3 Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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