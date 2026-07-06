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CHILLY JAY KRAKEN Nantes

vendredi 28 août 2026 · KRAKEN · Nantes

CHILLY JAY KRAKEN Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
21:30
Lieu
KRAKEN
Adresse
23 rue Saint Léonard, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 21:30 – 23:50
Gratuit : non  Tout public 

Chilly Jay œuvre depuis 20 ans dans l’assemblage méticuleux de sons,  au travers de DJ sets toujours curieux, spontanés et généreux.Ancré à Nantes, ce collectionneur avide de disques vinyles a développé un sens aigu de la sélection musicale, s’adaptant avec finesse aux ambiances du moment et aux exigences de chaque événement.

KRAKEN Nantes 44000


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