CHILLY JAY KRAKEN Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 21:30 – 23:50

Gratuit : non Tout public

Chilly Jay œuvre depuis 20 ans dans l’assemblage méticuleux de sons, au travers de DJ sets toujours curieux, spontanés et généreux.Ancré à Nantes, ce collectionneur avide de disques vinyles a développé un sens aigu de la sélection musicale, s’adaptant avec finesse aux ambiances du moment et aux exigences de chaque événement.

KRAKEN Nantes 44000



Afficher la carte du lieu KRAKEN et trouvez le meilleur itinéraire

