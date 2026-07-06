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CHILLY JAY KRAKEN Nantes
vendredi 28 août 2026 · KRAKEN · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 21:30 – 23:50
Gratuit : non Tout public
Chilly Jay œuvre depuis 20 ans dans l’assemblage méticuleux de sons, au travers de DJ sets toujours curieux, spontanés et généreux.Ancré à Nantes, ce collectionneur avide de disques vinyles a développé un sens aigu de la sélection musicale, s’adaptant avec finesse aux ambiances du moment et aux exigences de chaque événement.
KRAKEN Nantes 44000
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