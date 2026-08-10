Informations pratiques

Caraman

CHIMENE BADI

CENTRE CULTUREL ST EXUPERY Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

La mairie de Caraman, en partenariat avec Samuel Ducros Productions et Energie Animations, vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle au Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry.

Sur scène, retrouvez Chimène Badi, pour un concert accompagné du Richard Gardet Orchestra. Une soirée qui promet de faire vibrer le public avec une artiste à la voix puissante et chaleureuse, dans un véritable spectacle musical.

SAMEDI 27 MARS 2027 — 20H45

Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry — Caraman

Chimène Badi en concert avec le Richard Gardet Orchestra

Que vous soyez amateur de chanson française, passionné de grandes voix ou simplement à la recherche d’une belle sortie musicale, cette soirée est l’occasion idéale de vivre un moment fort en musique et en émotion. .

CENTRE CULTUREL ST EXUPERY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

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English :

The Caraman City Hall, in partnership with Samuel Ducros Productions and Energie Animations, invites you to an exceptional evening at the Antoine de Saint-Exupéry Cultural Center.

L’événement CHIMENE BADI Caraman a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE