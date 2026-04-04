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CHIMENE BADI LA PALESTRE Le Cannet

CHIMENE BADI LA PALESTRE Le Cannet

CHIMENE BADI LA PALESTRE Le Cannet samedi 27 février 2027.

Lieu : LA PALESTRE

Adresse : 730 av Georges Pompidou

Ville : 06110 Le Cannet

Département : 06

Début : 2027-02-27

Fin : 2027-02-27

Heure de début : 20:30

CHIMENE BADI Début : 2027-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06

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