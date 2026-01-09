Chimène Badi

Salle Sainte Marguerite-Marie Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

La Voix de l’Émotion en Concert .

​Vivez un moment suspendu avec l’une des plus grandes voix de la chanson française.

​On ne présente plus Chimène Badi. Depuis plus de 20 ans, elle fait vibrer le cœur des Français avec sa voix d’une puissance rare et sa sensibilité à fleur de peau. Des Entre nous à ses hommages vibrants à la chanson française, Chimène est une artiste généreuse qui transforme chaque concert en un instant de partage inoubliable.

​Pour ce concert exceptionnel, Chimène Badi vous invite à un voyage musical à travers son répertoire iconique et les plus grands standards de la variété française. Accompagnée de ses musiciens, elle vous promet une soirée riche en frissons, où la technique vocale irréprochable se mêle à une authenticité bouleversante.​Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’émotion brute. .

Salle Sainte Marguerite-Marie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chimène Badi

L’événement Chimène Badi Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-01-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I