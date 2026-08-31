Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Chimères

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Profitez d’un temps créatif en famille pour modeler ensemble votre propre chimère en argile. Vous repartirez à la maison avec votre montre artistique fraîchement créé ! .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Chimères

L’événement Chimères Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin