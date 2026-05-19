Chingu Wave Festival Centre de Congrès Agora Aubagne

Aubagne

Chingu Wave Festival

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h.

Soirée du 6 juin de 20h à 23h. Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Première édition dans le Sud de la France !

Chingu Wave Festival un week-end festif autour de la culture coréenne (shows, food, stands, conférences) pour célébrer les 140 ans des relations franco-coréennes et vivre une expérience immersive ouverte à tous.

Le Chingu Wave Festival arrive pour la première fois dans le Sud de la France, à Aubagne, à l’occasion d’un événement hautement symbolique les 140 ans de relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, célébrés en 2026. Un anniversaire né du Traité d’amitié, de commerce et de navigation signé le 4 juin 1886, qui illustre la richesse des liens entre nos deux pays.



Cette édition sera marquée par la présence exceptionnelle de notre invité coréen principal, le DJ et artiste Peakboy, figure emblématique de la scène musicale coréenne. Il viendra spécialement en France pour rencontrer le public et partager un moment unique avec les festivaliers. Un fan sign exclusif sera également organisé pour 50 chanceux, offrant une rencontre privilégiée avec l’artiste.



Pensé comme un pont entre la France et la Corée, le Chingu Wave Festival invite le public à vivre une immersion festive, moderne et accessible dans la culture coréenne. Passionnés, curieux ou simples amateurs de découvertes, chacun y trouvera sa place.



Pendant deux jours, Aubagne vibrera au rythme de la culture coréenne sous toutes ses formes shows, performances, food, stands, rencontres et conférences viendront rythmer un week-end unique, chaleureux et ouvert à tous.



Le samedi soir, le festival prendra une dimension encore plus festive avec une soirée exceptionnelle portée par des performances et une ambiance unique, prolongeant l’expérience jusqu’au bout de la nuit.



Au-delà de la célébration, le festival s’inscrit dans une volonté forte créer un espace vivant de dialogue interculturel, favoriser la découverte et renforcer les liens d’amitié entre la France et la Corée.



Le Chingu Wave Festival, c’est plus qu’un événement c’est une expérience à vivre, un voyage sans quitter la France, et un moment de partage où toutes les générations trouvent leur place.

On vous donne rendez-vous à Aubagne pour écrire ensemble cette première édition inoubliable.



Chinguuuu on vous attend nombreux! .

Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 67 32 81 chinguwavefestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First edition in the South of France!

Chingu Wave Festival a festive weekend of Korean culture (shows, food, stalls, conferences) to celebrate 140 years of Franco-Korean relations and enjoy an immersive experience open to all.

L’événement Chingu Wave Festival Aubagne a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile