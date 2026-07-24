Chiré Metal Fest Release Party EXHAUSTER Chiré-en-Montreuil
samedi 5 septembre 2026 · Chiré-en-Montreuil
Informations pratiques
Chiré-en-Montreuil
Chiré Metal Fest Release Party EXHAUSTER
Salle du Pressoir Chiré-en-Montreuil Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Chiré Metal Fest organise la Release Party du groupe Exhauster, à l’occasion de la sortie de son nouvel album.
Le Chiré Metal Fest organise la Release Party du groupe Exhauster, à l’occasion de la sortie de son nouvel album.
À l’affiche, Exhauster, groupe de thrash metal originaire de Chauvigny, partagera la scène avec LACABRA, formation de progressive death metal venue de Seattle (États-Unis), et Anthares, groupe de thrash metal basé à Morlaix.
L’événement se déroulera à la Salle du Pressoir, au Château de Chiré-en-Montreuil. Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place, ainsi qu’un camping gratuit pour les festivaliers. .
Salle du Pressoir Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Chiré Metal Fest Release Party EXHAUSTER
Chir%E9 Metal Fest is hosting a release party for the band Exhauster to celebrate the release of their new album.
L’événement Chiré Metal Fest Release Party EXHAUSTER Chiré-en-Montreuil a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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