Chloro’ Race (en soutien à la recherche et à la lutte contre la maladie de Charcot) D100 Argelès-Gazost
Chloro’ Race (en soutien à la recherche et à la lutte contre la maladie de Charcot) D100 Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Chloro’ Race (en soutien à la recherche et à la lutte contre la maladie de Charcot)
D100 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Une course organisée par les équipes Chloro’Fil, en soutien à la recherche et à la lutte contre la maladie de Charcot (maladie neurodégénérative qui détruit progressivement les neurones moteurs essentiels pour le contrôle des mouvements corporels).
Rejoignez-nous pour une course sportive en duo, accessible à toutes les familles désireuses de se lancer des défis tout en s’amusant sur le territoire d’Aventures de Chloro’fil.
Cette course prend la forme d’un raid multisports, incluant plusieurs activités sportives
Course à pied (trail)
VTT
Parcours du combattant
Épreuves surprises Chloro’fil…
Les équipes DUO
Famille Duo enfants enfant & enfant (à partir de 6 ans)
Famille 2.0 adulte & enfant (20 ans d’écart minimum)
Grand Raid
Mixte adulte homme & femme (à partir de 16 ans)
Génération 2.0 adulte & autre (possédant au minimum 20 ans d’écart)
Déroulement
Cette course prend la forme d’un raid multisports, incluant plusieurs activités
– Course à pied (trail)
– VTT
– Parcours du combattant
– Épreuves surprises Chloro’fil…
Les distances
Format famille = Trail (1km), VTT (2km)
Format Adulte = Trail (8,50km), VTT (15,50km)
+ mini parcours du combattant
+ épreuves surprises Chloro’Fil .
D100 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 37 65 contact@chlorofil-parc.com
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English :
A race organized by the Chloro?Fil teams, in support of research and the fight against Charcot’s disease (a neurodegenerative disease that progressively destroys the motor neurons essential for controlling body movements).
Join us for a sporty duo race, accessible to all families wishing to challenge themselves while having fun on Chloro?fil?s Adventures territory.
This race takes the form of a multi-sport raid, including several sporting activities:
Trail running
MOUNTAIN BIKING
Combat course
Chloro?fil surprise events…
L’événement Chloro’ Race (en soutien à la recherche et à la lutte contre la maladie de Charcot) Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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