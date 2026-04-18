Gour-mai à vélo Mail de l’église Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Gour-mai à vélo

Mail de l’église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Randonnée cycliste gourmande au départ d’Argelès-Gazost et dans ses environs à la découverte des spécialités locales. Tout au long de l’itinéraire, des pauses gourmandes seront proposées chez des producteurs locaux pour une immersion au cœur du patrimoine culinaire pyrénéen tourtes, truite des Pyrénées, foie gras, bières artisanales …

Départ à 9h mail de l’église. Balade gratuite et ouverte à tous. inscription par téléphone.

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Mail de l’église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

Gourmet cycling tour departing from Argelès-Gazost and the surrounding area to discover local specialities. All along the route, gourmet breaks will be offered at local producers’ for an immersion in the heart of the Pyrenean culinary heritage: pies, Pyrenean trout, foie gras, craft beers…

Departure at 9am from mail de l’église. Free and open to all. Registration by phone.

L’événement Gour-mai à vélo Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65