Marché aux fleurs Centre-ville Argelès-Gazost

Marché aux fleurs

Gratuit

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

2026-05-17

Les amoureux de botanique pourront venir nombreux pour faire pousser leurs idées et fleurir leurs jardins, terrasses ou balcons !

Au programme vente de plants, végétaux, arbustes, plantes à massifs …

9h-17h Marché de producteurs vente de plants, végétaux, arbustes, plantes à massifs. Artisanat, expositions et show floral. .

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

Lovers of botany will be able to come in large numbers to grow their ideas and put flowers in their gardens, terraces or balconies!

