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SkateJam compétition de skateboard Skate Park Argelès-Gazost

SkateJam compétition de skateboard Skate Park Argelès-Gazost samedi 16 mai 2026.

Lieu : Skate Park

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Argelès-Gazost

SkateJam compétition de skateboard

Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Argelès-Gazost contest !!!
– initiations skate gratuites le matin,
– après-midi Compétition -13ans/-16ans et +16ans,
– fin de journée Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails et Djedogz.
Sur place foodtrucks midi et soir et buvette.
Stand de fabricants de planches artisanales.
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Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   association.bigoride@gmail.com

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English :

Argelès-Gazost contest!!!
– free skateboard initiation in the morning,
– afternoon: Competition -13yrs/16yrs and +16yrs,
– end of day: Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails and Djedogz.
On-site foodtrucks for lunch and dinner and refreshments.
Artisanal board makers’ stand.

L’événement SkateJam compétition de skateboard Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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