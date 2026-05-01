SkateJam compétition de skateboard Skate Park Argelès-Gazost
SkateJam compétition de skateboard Skate Park Argelès-Gazost samedi 16 mai 2026.
Argelès-Gazost
SkateJam compétition de skateboard
Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Argelès-Gazost contest !!!
– initiations skate gratuites le matin,
– après-midi Compétition -13ans/-16ans et +16ans,
– fin de journée Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails et Djedogz.
Sur place foodtrucks midi et soir et buvette.
Stand de fabricants de planches artisanales.
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Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie association.bigoride@gmail.com
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English :
Argelès-Gazost contest!!!
– free skateboard initiation in the morning,
– afternoon: Competition -13yrs/16yrs and +16yrs,
– end of day: Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails and Djedogz.
On-site foodtrucks for lunch and dinner and refreshments.
Artisanal board makers’ stand.
L’événement SkateJam compétition de skateboard Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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